Lluvia torrencial deja inundaciones y árboles caídos en Puebla

Foto: Especial

La intensa lluvia registrada la tarde de este sábado en la zona metropolitana de Puebla dejó como saldo calles anegadas, vehículos varados, caída de árboles y afectaciones en colonias y fraccionamientos.

De acuerdo con reportes ciudadanos y de Protección Civil, la precipitación duró más de 40 minutos y ocasionó problemas viales y daños en distintos puntos de la capital y municipios conurbados.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la 17 Sur, donde el agua convirtió las calles en un arroyo que atrapó a varios automovilistas; en el corredor industrial FINSA, vehículos quedaron varados bajo el puente; mientras que en fraccionamientos como Geovillas San Jacinto en Cuautlancingo y Misiones de San Francisco en Coronango se reportaron inundaciones en calles y viviendas.

La recta a Cholula también presentó encharcamientos que complicaron la circulación vehicular, mientras que en distintos puntos de la ciudad se registró la caída de árboles que bloquearon carriles de circulación. Además, se reportaron fallas en el suministro eléctrico en colonias del norte y poniente de la capital.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia desplegaron brigadas para apoyar a los conductores y atender las zonas afectadas, al tiempo que hicieron un llamado a la población a extremar precauciones durante esta temporada de lluvias.

