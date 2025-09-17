GENERANDO AUDIO...

Derrumbe en carretera de Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Las lluvias de las últimas horas han provocado derrumbes y afectaciones en diversos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, como Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Zapotitlán de Méndez, Ixtepec y Hueytlalpan.

En Huauchinango, varias toneladas de tierra y piedras de gran tamaño bloquean el acceso principal a la comunidad de Cuacuila. Desde la mañana de este miércoles autoridades laboran con ayuda de maquinaria para liberar el camino; sin embargo, debido a las condiciones del clima, las labores han sido complicadas, por lo que no ha sido posible retirar el derrumbe.

En Zapotitlán de Méndez, varios caminos de la demarcación se encuentran afectados, por lo que no hay paso vehicular. Elementos de seguridad pública laboran para liberar el paso en diversas comunidades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La carretera Interserrana presenta varios derrumbes, principalmente a la altura de Huitzilan de Serdán y Hueytlalpan, también se reportan afectaciones en el tramo carretero de Nanacatlán-Ixtepec.

Huitzilan de Serdán es uno de los municipios más afectados, pues la crecida de la corriente de arroyos y ríos arrastró árboles, además, la Unidad Deportiva presentó derrumbes en las instalaciones, drenaje y el camino principal.

Otra vialidad afectada es la que conduce a la comunidad de San Miguel del Progreso y Paraíso.

Autoridades estatales y municipales exhortan a la población a no desplazarse a los municipios afectados, pues hay reblandecimiento de tierra en laderas de tramos carreteros. Las lluvias continuarán durante las próximas horas.