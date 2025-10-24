GENERANDO AUDIO...

En Puebla, localizaron restos humanos. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, en Camino a la Resurrección, a la altura del Puente de Piedra, fuerzas del orden localizaron bolsas negras con presuntos restos humanos, además, de una manta con un mensaje.

¿Qué se sabe del hallazgo?

Las bolsas se localizaron antes de las 7 de la mañana de este día, por ello, autoridades acordonaron la zona y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

En imágenes compartidas por medios locales se observa una motocicleta con una bolsa negra y una manta amarrada. Las letras resaltaban porque estaban de color rojo. Al parecer, iba dirigido a extorsionadores de la zona.

El hallazgo se localizó en la Avenida Resurrección, a la altura del Puente de Piedra, en la colonia Tlilostoc en el estado de Puebla.

Hasta el momento, Fiscalía General del Estado de Puebla no ha emitido una comunicación oficial sobre los hechos de esta madrugada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Semana violenta

Desde el inicio de semana se reportaron fuertes eventos de inseguridad, por ejemplo, el lunes 20 de octubre se localizó a un hombre sin vida en la avenida Ávila Camacho con huellas de tortura.