¡Y arriba Puebla! Majo Rodríguez, campeona de la GT3 y orgullosamente poblana

La campeona de la GT3. Foto: majorodriguez.com

Majo Rodríguez es la nueva campeona de la Champ & Track MX, en la GT3. La joven originaria de Puebla se coronó en la categoría de autos y subió al podio en nueve de las 10 carreras disputadas en el torneo.

¿Quién es Majo Rodríguez?

Su nombre es María José Rodríguez, originaria de Puebla. Desde los 8 años inició su carrera para ser piloto profesional; luego de salir de clases, se interesó por el mundo motor y practicaba para alcanzar su sueño.

Su padre tenía un taller mecánico, por lo que pasaba tiempo mirando cómo su papá arreglaba autos. Pronto, clientes llevaron algunos autos preparados para carreras.

Los clientes invitaban a su padre a las carreras y en Majo Rodríguez surgió el gusto por el deporte. Motores ruidosos, olor a gasolina y velocidad se comenzaron a meter en sus venas.

La pequeña inició, como casi todos los pilotos, en los famosos karts, los cuales, a decir de los expertos, son muy parecidos a los autos de carreras profesionales, pues tienen tracción trasera, son ligueros y no tienen ayudas electrónicas.

Las mujeres en el mundo motor son pocas, y algunos consideran que el deporte no es para ellas; sin embargo, para Majo, esto no es cierto, pues asegura que “detrás del casco no existe género”.

La prueba de ello es que en su categoría derrotó a hombres; además, dominó la Champ & Track MX, en la GT3

Entre sus diversos logros destacan:

Primera mujer en subirse al podio en la categoría de los Tractocamiones Freightliner (desde la Súper Copa Telcel 2015)

Primera mujer en subirse al podio en la categoría de Mikel’s Trucks

Primera mujer poblana en ganar un Campeonato Nacional

Tricampeona de las 24 hrs de México en la categoría T5

Primera mujer en ganar el primer lugar en el Campeonato Mexicano de Súper Turismos

Primera mujer en correr SuperTrucks V4 y V8 en el campeonato PROSPORTS

Primera mujer en subirse al podio en el 1.er lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez (remodelado)

Campeona de la Endurance 24 en la Categoría E5

Además, su último palmarés, campeona de la Champ & Track MX, en la GT3

“Nos trajimos a casa el segundo lugar en la última fecha del campeonato 2023 de Champ & Track Mx, estoy muy feliz por los resultados que obtuvimos, 9/10 fechas en el podio, con eso conseguimos el campeonato de la categoría GTIII. Gracias a mi equipo Tornado Racing Team por el impecable trabajo y a mis patrocinadores”.

Las mujeres como Majo Rodríguez en el mundo motor son escasas, pero las pocas han tenido grandes resultados en diversas categorías. Un ejemplo es la mítica Michèle Mouton, piloto de rally francesa, considera por los expertos como la mejor de todos los tiempos.

Compitió en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) desde su debut en 1974, mostró grandes habilidades detrás del volante. En 1982 quedó subcampeona; por ello, es considerada la mejor mujer en la categoría, pues los autos en esos años eran de los más complicados de pilotar.

Otra gran exponente fue Danica Patrick, la cual compitió en la NASCAR e IndyCar Series; ella proviene de familia de pilotos.

Por ello y más, Majo Rodríguez demuestra que no hay obstáculos para ser dominante en el mundo motor.