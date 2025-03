Manifestantes vandalizan la BUAP; rechazan diálogo con autoridades y paro se mantiene

GENERANDO AUDIO...

Continúa el paro estudiantil en la BUAP. Foto: Cuartoscuro

Presuntos estudiantes encapuchados vandalizaron diversas instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que continúa en paro de labores.

Videos difundidos en redes sociales y grupos de WhatsApp muestran a jóvenes con el rostro cubierto rompiendo candados de las rejas de Ciudad Universitaria y destruyendo cámaras de videovigilancia en los accesos al campus.

También han circulado imágenes de la Facultad de Ingeniería, donde un grupo de manifestantes trasladó la escultura conocida como “La Patona” para bloquear los accesos a la escuela.

Mientras tanto, por segundo día consecutivo, los paristas se negaron al diálogo con las autoridades universitarias.

Sergio Díaz Carranza, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Honorable Consejo Universitario y vocero de la Comisión Institucional de Diálogo, acudió nuevamente a Ciudad Universitaria en busca de una negociación, pero no fue recibido ni se le entregó el pliego petitorio.

“Los acuerdos no fueron respetados. No hubo diálogo. Nosotros venimos para eso, pero no nos dejaron hablar. No nos permiten verles el rostro y considero que el Consejo Universitario debe intervenir para definir los pasos a seguir”, declaró Díaz Carranza tras salir del campus.

Al sitio también acudieron observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar la seguridad de estudiantes, autoridades y medios de comunicación.