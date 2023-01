En Puebla, se prevé que integrantes del Movimiento Antorchista se manifiesten en contra de la verificación vehicular, porque afecta la economía familiar, aseguraron; la manifestación está programada para las 10 de la mañana de este jueves 26 de enero.

La manifestación en contra de la verificación vehicular partiría desde El Gallito al Congreso de Puebla, y de ahí a Casa Aguayo, en donde se realizará un mitin.

El Movimiento Antorchista en Puebla aseguró que no hay condiciones económicas para que la ciudadanía realice el trámite de la verificación vehicular, por lo que es perjudicial. Ovidio Celis, líder de los transportistas de Antorcha, dijo que las personas emplean sus carros como una herramienta de trabajo para poder mantener la economía familiar.

“El problema se vuelve más profundo porque hay cientos de miles de poblanos y muchos transportistas que dependen de su carro para trabajar y ¿cómo le van a hacer si no tienen la unidad para trabajar?”.

El día de ayer, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, aseguró que respetan las manifestaciones, sin embargo, no se permitirá ningún tipo de bloqueo en las vialidades, ya que la verificación busca preservar la salud de la población, así como el cuidado de medio ambiente.

“Siempre estamos abiertos al diálogo, que no nos prueben, ni que nos reten. La aplicación de la ley es de ordenamiento general y las vías públicas son para que se transiten, no para que sean tomadas, y no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo, lo decimos con mucha puntualidad”.