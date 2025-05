Médico es acusado por su ex de intento de feminicidio en Puebla; hospital lo suspende

En Puebla, la joven September Vélez denunció a su expareja, el médico Armando Sigala Cervantes, por intento de feminicidio. En un video que compartió se observa cómo la jaloneó y la arrastró por el piso.

Mediante su cuenta de Instagram, Vélez indicó que ya realizó la denuncia formal contra el médico, que ya fue separado de su trabajo del Hospital Ángeles. Además, la joven poblana indicó que sufrió maltrato psicológico por varios años.

En ese sentido, September Vélez compartió que la violencia siguió, pues, el pasado 13 de abril, su ex llegó a su casa para visitar a sus hijos, pero, discutieron y todo se salió de control. El doctor Armando Sigala Cervantes la tomó del cabello y la arrastró por el piso, al parecer la agresión no escaló porque recordó que había cámaras en la vivienda.

“El domingo 13 de abril fue a mi casa, con la intención de ver a los niños, discutimos. La discusión salió de control, sacó una pistola y me apuntó a la cabeza, además, me amenazó de muerte. El 15 de abril regresó y me agredió físicamente, esto quedó grabado en las cámaras de seguridad de la casa. Fui al Ministerio Público y denuncié lo que sucedió. Gracias a esto me otorgaron una medida de restricción, la cual se le notificó a él”.