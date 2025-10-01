Megasocavón sorprende y preocupa a vecinos en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se formó un megasocavón. Foto: Genaro Zepeda

Las lluvias de los últimos días formaron un socavón de grandes dimensiones en la calle Guadalupe Victoria de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, perteneciente al municipio de Puebla.

Socavón en Puebla

Todo comenzó con un bache, sin embargo, tras la acumulación de agua, el hundimiento aumentó de tamaño, luego que un camión de carga cruzó, la madrugada del 30 de septiembre vecinos escucharon un estruendo y al salir se mostraron sorprendidos por el socavón que abarca el ancho de la calle.

Vecinos expresaron su temor, ya que el hundimiento se ubica muy cerca de varias viviendas y advierten que la situación podría empeorar debido a las lluvias que continúan registrándose en la capital poblana.

El asfalto comenzó a presentar hundimientos desde hace algunos días, hasta que finalmente cedió, provocando la formación del socavón.

Debido al riesgo, la calle Guadalupe Guerrero esquina con Vicente Guerrero se encuentra cerrada a la circulación. Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla ya acudió para evaluar la magnitud del riesgo y evitar un incidente mayor.

