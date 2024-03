“Resultó ser una patrulla falsa”: locutor narra terrible robo y secuestro en la México-Puebla

El robo fue en la México-Puebla. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Los robos en carreteras no paran. Ahora, en la Autopista México-Puebla, sujetos se hicieron pasar por policías para realizar asaltos. La víctima contó su experiencia, en la que pasó dos horas secuestrada.

¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla?

Hace dos semanas, el locutor Gabriel Cuadros, junto a su pareja, se dirigía a Puebla a una boda. Al iniciar el viaje todo iba bien, pues decidieron salir más temprano para llegar a su destino.

Ver más Gracias por compartir querido @korno . Gracias por los mensajes buena onda. Esto ocurrió tipo 8:40pm en la autopista Mex-Puebla dirección Puebla como 1.5km pasando la caseta de San Martín. Cuídense un montón. https://t.co/RElMo5fmYn — Gabriel Cuadros ® (@cuadros) March 13, 2024

Sin embargo, un accidente los retrasó, por lo que la noche los acompañó durante su recorrido. Al filo de las 8:40 p.m., en la Autopista México-Puebla, dirección Puebla, pasando la caseta de San Martín, un auto llegó por la parte trasera, les echó las luces y les marcó el alto.

“Les quiero contar una manera de operar del crimen organizado en las carreteras de este país. Hace dos semanas íbamos Mariana y yo a una boda”. Gabriel Cuadros, locutor.

Al parecer era una patrulla, pues la luz estrobo en colores azul, rojo y blanco deslumbró los retrovisores del vehículo de las víctimas.

“Prácticamente, antes de llegar a Val’Quirico, a unos 5 minutos antes de llegar, pasando la caseta a San Martín, que es la entrada a Puebla, se pone atrás de mí un auto, me pone estrobos de luces, de una torreta, resultó ser una patrulla falsa. Te avientan las luces rojas, azul, blanco, te hacen señalamientos para que te orilles y tú no puedes ver si es una patrulla o no, uno no quiere tener problemas con la autoridad”. Gabriel Cuadros, locutor.

En un video que compartió en redes sociales, el locutor detalló cómo el crimen organizado trabaja en carreteras como la México-Puebla. Mediante engaños, aprovechan la noche para realizar atracos.

Los sujetos se acercaron al vehículo y, con pistola en mano, pidieron a los tripulantes mostrar sus identificaciones y descender.

“Nos orillamos, sólo íbamos Mariana y yo, se pone una persona junto a mí con una pistola. Me pide bajar para una revisión. A Mariana también, hacen que se baje y cuando se baja, se da cuanta de que no es un policía, que es un chavillo”. Gabriel Cuadros, locutor.

La joven trató de regresar al vehículo al darse cuenta del engaño, pero era tarde, los delincuentes armados sacaron ventaja. La oscuridad retrató el crimen que se cometió en la México-Puebla.

“(Mariana) trata de subirse de regreso y a los dos nos apuntaron. Nos encañonan con las pistolas y pues en ese momento estás a merced de estas personas”.

Secuestro en la México-Puebla

La víctima detalló que los asaltantes se llevaron su camioneta. Los golpes no se hicieron esperar, un impacto con el arma de fuego abrió la cabeza del locutor, patadas y golpes llovieron. A la joven no la agredieron físicamente.

“Se llevaron la camioneta. A Mariana no le hacen nada, (sólo) un empujón, a mí me abrieron la cabeza con la pistola, me patearon las costillas. Nos tuvieron prácticamente 2 horas secuestrados en un terreno baldío”.

Tras ser despojados de sus pertenencias, el locutor y su pareja lograron salir con vida del atraco. Antes de finalizar su testimonio, pidió a las personas no circular de noche en carreteras, ya que son peligrosas.

“Nos sacaron información de nips de tarjetas, contraseñas de los celulares. Te hacen muchas preguntas. Pues el terror psicológico. Están peligrosas las carreteras. Traten de circular de día”.

Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables del robo en la México-Puebla

