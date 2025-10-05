Mientras caminaba: se desploma barda y sepulta a mujer en Puebla

GENERANDO AUDIO...

La afectación fue reportada la noche del miércoles. Foto: SIAPA/archivo

Una mujer fue alcanzada por una barda que colapsó repentinamente mientras caminaba bajo la lluvia en Cholula, Puebla, el pasado viernes 3 de octubre. El hecho quedó captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, generando conmoción entre los usuarios. La rapidez con la que ocurrió el accidente sorprendió a todos los testigos y autoridades.

Impactante video muestra cómo colapsa la barda sobre la mujer

La grabación, que rápidamente se volvió viral, captó el momento exacto del accidente. Las imágenes muestran a la mujer caminando bajo la lluvia con sombrilla, avanzando lentamente por la calle 3 Norte, cuando una sección del muro de adobe se desploma sin previo aviso, cayendo directamente sobre ella y arrojándola a la cinta asfáltica.

El video también permitió a las autoridades confirmar la gravedad del incidente y coordinar la respuesta inmediata de Protección Civil, Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estabilizaron a la víctima y la trasladaron al hospital para atención médica especializada.

Accidente en San Pedro Cholula a mujer que le cayó una barda encima

Horas más tarde, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula confirmó en X, que la mujer, de 66 años, sufrió una probable fractura en la pierna izquierda debido al impacto. Elementos de emergencia acudieron de inmediato y la trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor Rafael Moreno Valle”, donde recibió atención médica especializada.

Como medida de seguridad, el área permanece acordonada al momento y bajo resguardo, ya que partes del muro aún representan un riesgo para peatones. El gobierno municipal anunció la continuidad de brigadas de monitoreo ante emergencias climatológicas, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier situación de peligro.

