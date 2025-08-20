Motociclista atropella a niña de 8 años en Puebla: video

GENERANDO AUDIO...

El motociclista embistió a la niña en Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una niña de 8 años fue atropellada por un motociclista que circulaba, presuntamente, a exceso de velocidad sobre el bulevar Moreno Valle, en Atlixco, Puebla. El accidente ocurrió cuando la madre de la menor intentó cruzar la avenida junto con sus dos hijas.

Fuerte video: arrolla a niña en Puebla

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Varias cuentas de redes sociales, como @_LosTitulares, compartieron la imagen en donde se apreció el momento en el que la madre cruzó por el bulevar; sin embargo, el motociclista a exceso de velocidad no logró frenar e impactó a una de las niñas, quien, por la velocidad de la moto, fue arrastrada unos metros sobre el pavimento.

La menor de edad, de unos 8 años, fue trasladada al hospital.

El motociclista, identificado como Luis Alberto “N”, fue detenido, y los familiares de la pequeña exigen que pague los daños.

La imagen del fuerte accidente pertenece al día 18 de agosto del presente año, y ocurrió al filo de las 19:00 horas en Atlixco, Puebla.

Consejos para cruzar una avenida transitada

Este accidente resalta la importancia de manejar a una velocidad permitida; además, los peatones deben cruzar calles y avenidas con precaución. Aquí algunos consejos: