Muere trabajador por gas tóxico en la presa de Valsequillo; tres más resultan intoxicados

Un trabajador perdió la vida y tres más resultaron intoxicados por sulfuro de hidrógeno mientras realizaban labores de mantenimiento en la Presa Manuel Ávila Camacho, en Valsequillo, Puebla. El hecho ocurrió a unos 40 metros de profundidad en una zona confinada donde los empleados, contratados por la CONAGUA, quedaron inconscientes tras inhalar el gas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hombres ingresaron a un espacio con presencia del gas tóxico, lo que provocó que perdieran el conocimiento. Personal de Protección Civil Municipal y Estatal, junto con Bomberos de la SSP, el SUMA y la Cruz Roja, acudieron al lugar para realizar las labores de rescate.

Los cuerpos de emergencia trabajaron por varias horas para sacar a los cuatro trabajadores del área confinada. Tres de ellos fueron rescatados con vida y trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, uno de los hombres falleció en el sitio al no presentar signos vitales al momento del rescate.

El área fue acordonada y resguardada por policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes permanecieron en el sitio para permitir el trabajo de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses, encargados del levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, en la zona de la presa existe un dren con descargas de aguas sulfurosas, lo que habría generado la acumulación de sulfuro de hidrógeno que intoxicó a los trabajadores de la CONAGUA.

Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y garantizar la seguridad del área.

