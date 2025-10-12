GENERANDO AUDIO...

Tigre que se fugó del zoológico de Puebla fue hallado sin vida. Foto: Profepa

Un tigre de bengala que se había escapado del Parque Animalia, en Puebla, fue encontrado muerto. El felino, de aproximadamente 130 kilogramos, fue hallado flotando bajo árboles caídos tras las fuertes lluvias que afectaron la región en los últimos días.

De acuerdo con los primeros reportes, el animal se habría extraviado luego de que el recinto sufriera daños estructurales por las intensas precipitaciones, lo que permitió su fuga durante la madrugada.

Confirman la muerte del tigre

Tras las inundaciones en las instalaciones, Carlos Barragán, representante del Parque Animalia, confirmó la muerte del Tigre.

“Ya lo encontramos. Estaba bajo raíces y árboles, ayer afortunadamente un muchachito de los que trabajan con nosotros, vio que se asomaba un cachito de su mano”. Carlos Barragán, representante del Parque Animalia

Además, compartió un emotivo mensaje en el que recordó que el lugar no sólo era un negocio, sino un sueño donde se prendía del medio ambiente.

En próximas horas se dará a conocer un informe oficial con las condiciones en las que se localizó, así como las posibles causas de su muerte.

Se escapa tigre de centro de conservación

Horas antes, la dependencia había hecho un llamado urgente a la población para no acercarse ni intentar capturar al animal. Un equipo de veterinarios especializados, apoyado por la Secretaría de Marina (Semar), se encontraba realizando labores de búsqueda y rescate.

El hallazgo ocurrió antes de que iniciaran formalmente los operativos de captura planeados por las autoridades.

Reacciones tras el hallazgo

Barragán lamentó la pérdida y compartió un mensaje en redes sociales:

“Hubiera querido capturarlo como ya estaba planeado con un grupo de especialistas, pero Dios sabe por qué hace las cosas”. Carlos Barragán, representante del Parque Animalia

Buscan recuperar el Parque Animalia

Las intensas lluvias registradas en Puebla provocaron severos estragos en el Parque Animalia, ubicado en el municipio de Xicotepec.

Las fuertes corrientes de agua derribaron árboles, dañaron cercas perimetrales y anegaron varias zonas del recinto, lo que ocasionó el colapso de parte de las instalaciones y la fuga de algunos ejemplares, entre ellos un tigre de bengala.

El personal del parque y equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a los animales y evaluar los daños, que afectaron tanto la infraestructura como los hábitats naturales del lugar.