GENERANDO AUDIO...

Voladores de Cuetzalan. Foto: Getty Images

La tranquilidad del Pueblo Mágico de Cuetzalan, en Puebla, se vio alterada la noche del sábado, cuando una mujer escaló el mástil ceremonial de los Voladores —una estructura de unos 30 metros de altura— y amenazó con arrojarse al vacío.

El incidente ocurrió en el atrio de la iglesia de San Francisco alrededor de las 11:00 de la noche, en medio de una intensa lluvia que hizo aún más riesgosa la situación. Testigos relataron que la joven, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a gritar desde lo alto manifestando su intención de quitarse la vida.

Movilización de emergencia en Cuetzalan

De inmediato, cuerpos de rescate y autoridades locales acudieron al lugar. Elementos de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, paramédicos de SUMA y personal del Instituto Municipal de la Mujer se congregaron para atender la emergencia.

La escena generó gran preocupación entre vecinos y visitantes, que observaban con angustia el riesgo que corría la mujer y el desafío para quienes intentaban auxiliarla, debido a la altura y lo resbaladizo del mástil por la lluvia.

Voladores arriesgan su vida para salvarla

La intervención decisiva vino de tres jóvenes voladores de la localidad, quienes conocen a la perfección la estructura utilizada para la danza ritual. Ellos ascendieron con calma y, tras casi 40 minutos de diálogo y palabras de aliento, lograron persuadir a la mujer de descender con ayuda.

Ya en tierra, la joven recibió valoración médica, aunque se negó a recibir tratamiento. Posteriormente, fue puesta a disposición de la comandancia municipal para determinar las medidas correspondientes, incluyendo atención psicológica y posibles sanciones administrativas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]