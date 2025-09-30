Mujer sale volando de rueda de la fortuna en Puebla; cae en un puesto

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, una mujer salió expulsada de la rueda de la fortuna.Foto: Cuartoscuro

Durante la feria patronal de San Miguel Canoa, Puebla, una mujer subió a la rueda de la fortuna; sin embargo, no sabía lo que le aguardaba, pues salió volando del juego mecánico y cayó sobre un puesto que amortiguó su caída.

Aún se desconocen las causas por las cuales la mujer salió de su asiento; sin embargo, tuvo suerte, ya que cayó sobre uno de los negocios, lo que ayudó a amortiguar el golpe.

Tras la escena de terror, los asistentes a la feria patronal de San Miguel Canoa le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, llegaron los cuerpos médicos, quienes la trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.

La caída de la mujer de la rueda de la fortuna en Puebla pudo originarse por:

Falta de sujeción adecuada: Si los cinturones de seguridad o barras de protección están mal asegurados o fallan, el pasajero puede perder estabilidad y caer

Movimiento brusco o desequilibrio: Moverse demasiado dentro del asiento, ponerse de pie o inclinarse puede desestabilizar a la persona

Mal funcionamiento mecánico: Problemas en el sistema de sujeción, frenos o estructura de la rueda pueden generar accidentes

Condiciones climáticas extremas: Viento fuerte o lluvia pueden aumentar el riesgo de caídas si la persona no está bien sujeta

Errores humanos: Personal de operación que no verifica correctamente los aseguramientos o sobrecarga la cabina también puede provocar accidentes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]