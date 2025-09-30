Mujer sale volando de rueda de la fortuna en Puebla; cae en un puesto
Durante la feria patronal de San Miguel Canoa, Puebla, una mujer subió a la rueda de la fortuna; sin embargo, no sabía lo que le aguardaba, pues salió volando del juego mecánico y cayó sobre un puesto que amortiguó su caída.
Aún se desconocen las causas por las cuales la mujer salió de su asiento; sin embargo, tuvo suerte, ya que cayó sobre uno de los negocios, lo que ayudó a amortiguar el golpe.
Tras la escena de terror, los asistentes a la feria patronal de San Miguel Canoa le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, llegaron los cuerpos médicos, quienes la trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.
La caída de la mujer de la rueda de la fortuna en Puebla pudo originarse por:
- Falta de sujeción adecuada: Si los cinturones de seguridad o barras de protección están mal asegurados o fallan, el pasajero puede perder estabilidad y caer
- Movimiento brusco o desequilibrio: Moverse demasiado dentro del asiento, ponerse de pie o inclinarse puede desestabilizar a la persona
- Mal funcionamiento mecánico: Problemas en el sistema de sujeción, frenos o estructura de la rueda pueden generar accidentes
- Condiciones climáticas extremas: Viento fuerte o lluvia pueden aumentar el riesgo de caídas si la persona no está bien sujeta
- Errores humanos: Personal de operación que no verifica correctamente los aseguramientos o sobrecarga la cabina también puede provocar accidentes