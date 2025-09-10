mujeres-se-agarran-a-golpes-durante-la-feria-del-taco-al-pastor-2025-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

Dos mujeres se pelearon en la Feria del Taco. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Durante la Feria del Taco al Pastor 2025 en San Nicolás Buenos Aires, Puebla, dos mujeres se enfrentaron a golpes. La riña fue grabada por asistentes con sus teléfonos celulares. El hecho ocurrió la tarde-noche del 9 de septiembre.

Video de la pelea en la Feria del Taco al Pastor 2025 en Puebla

El video fue compartido por @_LosTitulares, donde se observa a las mujeres involucradas. Una vestía sudadera deportiva negra; la otra, una blusa de manga larga en color amarillo oscuro.

Al parecer, ambas tuvieron un altercado que escaló rápidamente hasta llegar a los golpes. Las mujeres, como si se tratara de una pelea organizada, intercambiaron puñetazos. La mujer de amarillo, de mayor complexión, logró derribar a su contrincante mediante una especie de llave, se colocó encima y comenzó a golpearla con fuerza.

Su oponente, al estilo de Alfredo Adame, respondió con las llamadas “patadas de bicicleta”, las cuales lograron alejar a su rival. Los presentes formaron una especie de rueda, como en un baile sonidero, para presenciar el enfrentamiento.

Algunos espectadores gritaban y alentaban, mientras otros comían tacos y observaban la pelea. A lo lejos, se escuchó un grito: “¡Déjenlas!”, mientras dos taqueros intervinieron para separarlas.

Tras la intervención, las mujeres se retiraron por caminos distintos. En el fondo se escuchó un “¡no manches!”, en tono cómico.

La Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla informó que más de 15 mil visitantes disfrutaron de 15 toneladas de carne al pastor, servidas por 150 taqueros y 200 trompos como muestra de devoción y agradecimiento.