Multas en Puebla: aprovecha descuentos del 30, 50 y hasta 100%
En caso de que tengas multas, el Gobierno de Puebla recordó a la ciudadanía que hay un programa de descuentos, los cuales van desde 30, 50 y hasta 100%.
¿Descuentos en Puebla por infracciones?
Los descuentos dependerán de qué tipo de multa se trate, por ello, el Gobierno de Puebla indicó:
- 30% de descuento en fotomultas
- 50% de descuento en multas de verificación
- 50-100% de descuento en trámites de motos
La ciudadanía todavía tiene tiempo para poder aprovechar los descuentos porque el programa tiene vigencia hasta diciembre del presente año.
[TE PUEDE INTERESAR: Amenazan con masacre en la BUAP; ataque sería en la Facultad de Computación]
“¡Ponte al corriente! Si tienes fotoinfracciones, aprovecha los beneficios que te da Puebla: descuentos y meses sin intereses, tienes hasta diciembre de 2025”, indicó el gobierno estatal.
En este tipo de campañas, el Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente con sus obligaciones.
- Las campañas de descuento son una estrategia para generar ingresos de manera más rápida y eficiente. A través de estas iniciativas, el Gobierno puede asegurar una entrada de recursos sin necesidad de procesos largos de cobro o litigios.
- Muchos contribuyentes tienden a posponer sus pagos, lo que lleva a una acumulación de deudas y morosidad. Ofrecer descuentos atrae a los contribuyentes a saldar sus cuentas antes de que la deuda crezca aún más con intereses y recargos.
- Los descuentos fiscales pueden ser parte de un esfuerzo del Gobierno por mostrar una postura amigable o cercana con los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis económica, como una forma de apoyo al bienestar de la población.