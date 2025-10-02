Multas en Puebla: aprovecha descuentos del 30, 50 y hasta 100%

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, hay programa de descuentos en algunas multas. Foto: Gettyimages

En caso de que tengas multas, el Gobierno de Puebla recordó a la ciudadanía que hay un programa de descuentos, los cuales van desde 30, 50 y hasta 100%.

¿Descuentos en Puebla por infracciones?

Los descuentos dependerán de qué tipo de multa se trate, por ello, el Gobierno de Puebla indicó:

30% de descuento en fotomultas

50% de descuento en multas de verificación

50-100% de descuento en trámites de motos

La ciudadanía todavía tiene tiempo para poder aprovechar los descuentos porque el programa tiene vigencia hasta diciembre del presente año.

“¡Ponte al corriente! Si tienes fotoinfracciones, aprovecha los beneficios que te da Puebla: descuentos y meses sin intereses, tienes hasta diciembre de 2025”, indicó el gobierno estatal.

En este tipo de campañas, el Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente con sus obligaciones.