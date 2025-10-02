Multas en Puebla: aprovecha descuentos del 30, 50 y hasta 100%

| 12:56 | E. Santiago | Agencias
multas-en-puebla-aprovecha-descuentos-del-30-50-y-hasta-100-por-ciento
En Puebla, hay programa de descuentos en algunas multas. Foto: Gettyimages

En caso de que tengas multas, el Gobierno de Puebla recordó a la ciudadanía que hay un programa de descuentos, los cuales van desde 30, 50 y hasta 100%.

¿Descuentos en Puebla por infracciones?

Los descuentos dependerán de qué tipo de multa se trate, por ello, el Gobierno de Puebla indicó:

  • 30% de descuento en fotomultas
  • 50% de descuento en multas de verificación
  • 50-100% de descuento en trámites de motos

La ciudadanía todavía tiene tiempo para poder aprovechar los descuentos porque el programa tiene vigencia hasta diciembre del presente año.

 “¡Ponte al corriente! Si tienes fotoinfracciones, aprovecha los beneficios que te da Puebla: descuentos y meses sin intereses, tienes hasta diciembre de 2025”, indicó el gobierno estatal.

En este tipo de campañas, el Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente con sus obligaciones.

  • Las campañas de descuento son una estrategia para generar ingresos de manera más rápida y eficiente. A través de estas iniciativas, el Gobierno puede asegurar una entrada de recursos sin necesidad de procesos largos de cobro o litigios.
  • Muchos contribuyentes tienden a posponer sus pagos, lo que lleva a una acumulación de deudas y morosidad. Ofrecer descuentos atrae a los contribuyentes a saldar sus cuentas antes de que la deuda crezca aún más con intereses y recargos.
  • Los descuentos fiscales pueden ser parte de un esfuerzo del Gobierno por mostrar una postura amigable o cercana con los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis económica, como una forma de apoyo al bienestar de la población.

