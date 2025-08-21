Ni chance de abrir: lavandería en Puebla es saqueada antes de inaugurarse

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, robaron lavadoras de un negocio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Ciudad Satélite, Puebla, emprendedores estuvieron a punto de inaugurar su lavandería; sin embargo, un día antes de la apertura, delincuentes robaron las lavadoras.

¿Qué se sabe del robo en Puebla?

La lavandería Lavo+ compartió un video en su cuenta de TikTok donde relató los detalles del robo. Explicaron que, aunque todo marchaba bien con la llegada de las nuevas lavadoras, éstas fueron robadas el mismo día.

Los propietarios reconocieron que, por confiarse, no instalaron cámaras de seguridad, lo que impidió identificar a los responsables. Como medida, contrataron a una persona para vigilar el lugar durante las noches.

Los emprendedores acudieron ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente, pero, no pudieron hacer mucho.

A pesar del golpe, los dueños lograron reponerse: compraron nuevas lavadoras y finalmente inauguraron el negocio.

“Es complicado ese sentimiento de esfuerzo e inversión y que te lo arrebaten de un día para otro. Pero, nos levantamos y trabajamos con lo que teníamos”, compartieron en el video.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas lavadoras fueron sustraídas ni el monto total del robo. Al final del clip, los emprendedores invitaron al público a visitar el local, ubicado en Ciudad Satélite, calle Justo Sierra 1834.