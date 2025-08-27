No baja la violencia: localizan 2 cadáveres, uno en Puebla capital y otro en Chignahuapan

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, localizaron 2 cadáveres, uno enbolsado. Foto: Genaro Zepeda

La jornada violenta de este miércoles en Puebla dejó el hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia al sur de la capital y el municipio de Chignahuapan.

¿Qué se sabe de los hallazgos?

Esta mañana fue localizado un cadáver dentro de bolsas negras en el Camino del Bosque ubicado entre las colonias Los Héroes y Santa Lucía, al sur de la ciudad.

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años estaba envuelto en bolsas negras para basura, la zona fue acordonada por policías municipales, así como elementos de Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios, se sabe que el cuerpo presentaba signos de tortura.

Localizan cuerpo con signos de violencia

Por otra parte, en la carretera Chignahuapan-Llano Grande fue localizado el cadáver de un joven. Autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Víctor Rivera Mota, de 34 años, quien desapareció el pasado lunes.

El cuerpo tenía marcas de violencia y dos impactos de bala. El área de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía del Estado de Puebla inició las carpetas de investigación correspondientes.

