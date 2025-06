No da risa: camioneta del payaso “Tripin” vuelca en Puebla y sale ileso

En Puebla, a la altura del Periférico Ecológico, “Tripin”, integrante de Master Payaso, perdió el control de su camioneta y volcó. Personas se acercaron al lugar para brindarle apoyo. El comediante compartió un video en donde narró su experiencia.

En fotos compartidas se observó la camioneta de “Tripin” volteada, por ello, personas se acercaron para ponerla sobre sus cuatro ruedas. En un video que compartió el payaso explicó que iban a baja velocidad, pero por la lluvia se volcaron.

El accidente ocurrió en Periférico Ecológico. En un video, el payaso agradeció a Dios e indicó que no podría presentarse en los eventos programados.

“Primero darle la gracias a Dios, no nos pasó nada. Sí, nos volteamos, pero hubo mucha gente que nos ayudó. Miren como quedó la camioneta. No tengo manera de comunicarme con mis eventos de hoy, tenía cuatro, pero, desgraciadamente, no voy a poder llegar. Veníamos despacio, pero se resbaló la camioneta. Hoy no voy a trabajar”.