La Onexpo pidió a empresarios gasolineros reforzar la revisión de proveedores para evitar sanciones, luego de la clausura de cuatro estaciones por presuntamente vender huachicol.

Documentación en regla para evitar sanciones

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Carlos León Martín, explicó a Uno tv.com que, con la apertura del mercado, los empresarios tienen varias opciones para adquirir combustible, ya sea a Pemex, a comercializadoras afiliadas o a marcas independientes.

“Cuando el precio no hace sentido o está demasiado bajo, lo recomendable es hacer una doble revisión y verificar la calidad del combustible para que el negocio no se vea afectado”. Carlos León Martín, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo)

Cumplir normativas, obligación de gasolineros

El representante de la Onexpo recordó que los empresarios están obligados a cumplir con las normativas y a someterse a revisiones constantes. Reconoció que existe una “sobre regulación”, pero subrayó que esto es necesario para combatir el ingreso de combustible ilícito en el mercado.

“Las estaciones que están bien establecidas tienen la obligación de cumplir. Últimamente, se han detectado productos irregulares que se movían en sitios no regulados, lo que afecta directamente a las estaciones de servicio”. Carlos León Martín, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo)

Riesgos en la logística de transporte

Otro punto crítico, señaló, es la logística de abastecimiento. Cuando los empresarios contratan terceros para trasladar el combustible desde las terminales, aumenta el riesgo de que el producto no sea de procedencia legal.

En ese sentido, insistió en que las estaciones deben revisar con cuidado la documentación de transportistas, comercializadoras y distribuidoras, ya que un error en esa parte puede generar sanciones.

Piden “piso parejo” en inspecciones

Finalmente, León Martín pidió a las autoridades federales unificar criterios en las inspecciones y aplicar sanciones proporcionales.

“Si detectan dolo o producto ilícito, que se aplique todo el peso de la ley. Pero si son faltas administrativas menores, que las multas sean ligeras”. Carlos León Martín, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo)

El presidente de la Onexpo subrayó que el objetivo final es que el consumidor reciba combustible de calidad y que el sector opere en igualdad de condiciones.