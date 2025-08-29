¿Ovnis, nahuales o meteoritos? Captan diversos objetos en el volcán Popocatépetl
En el volcán Popocatépetl se captaron más de 30 objetos surcando el cielo. Al observar con atención, se aprecia cómo los artefactos parecen “salir” en distintas direcciones.
Video de los objetos sobre el Popocatépetl
El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico y muestra el momento en que los presuntos objetos voladores no identificados (OVNI) se desplazan por diferentes puntos. La grabación corresponde a este viernes 29 de agosto.
Aunque algunas versiones apuntan a que podrían tratarse de meteoritos, hay objetos que aparentan despegar, lo que ha generado especulaciones sobre posible tecnología no humana. Cabe mencionar que, durante la aparición de los presuntos ovnis, el volcán Popocatépetl también registró actividad.
¿Qué es un ovni?
Los ovnis son objetos voladores no identificados, es decir, cualquier objeto en el cielo que no puede ser identificado de inmediato como un avión, dron, globo, fenómeno natural o tecnología conocida.
No significa automáticamente “extraterrestre”, aunque muchas personas asocian el término con naves alienígenas. Simplemente, indica que, en el momento de la observación, no se conoce qué es ese objeto.
Actividad del Popocatépetl
En las últimas 24 horas, se detectaron 38 exhalaciones de baja intensidad “acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se contabilizaron 478 minutos de tremor de baja amplitud”, explicó el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres).
- El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2
“No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, añadió el Cenapred.