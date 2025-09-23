Pipa con combustible vuelca y se incendia en la México-Tuxpan

GENERANDO AUDIO...

Se incendia pipa en la México-Tuxpan. Foto: Genaro Zepeda

Una pipa que transportaba combustible volcó y posteriormente se incendió, la mañana de este martes, en la autopista México-Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la zona del puente “Las Jorobas”, que comunica el área de Tejocotal y Acaxochitlán en Hidalgo, con Huauchinango, Puebla.

La aparatosa columna de humo es visible desde distintas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, lo que provocó alarma entre los habitantes y llamadas de auxilio a las autoridades. Testigos señalaron que tras la volcadura se registraron varias explosiones, se sabe que la unidad transportaba 30 mil litros de combustible.

Elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y personal de CAPUFE arribaron al lugar para resguardar la zona y cerrar el paso a la circulación.

Bomberos de municipios aledaños laboran en la zona para combatir el fuego y mitigar riesgos.

México-Tuxpan, cerrada en ambos sentidos

Como medida preventiva, la autopista permanece cerrada en ambos sentidos y no hay paso en el tramo donde ocurrió el siniestro.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad, sin embargo, las autoridades continúan con labores de enfriamiento y monitoreo para descartar nuevos incidentes. Automovilistas que circulaban por la región fueron exhortados a tomar rutas alternas hacia la Ciudad de México, la Sierra Norte de Puebla y el puerto de Tuxpan.

