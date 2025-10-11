Colisión de dos pipas provoca explosión en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

Foto: GN Carreteras

Una fuerte explosión e incendio se registraron este sábado en el kilómetro 72 de la autopista México–Puebla, luego dela colisión de dos pipas, a la altura del municipio de Tlahuapan.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores habría perdido el control por una posible falla en los frenos, lo que provocó la colisión; también se vieron afectados otros vehículos y el derrame del combustible que derivó en una explosión de gran magnitud.

¿Qué está pasando en la autopista México-Puebla? ⚠️ Choque de dos pipas provocó EXPLOSIÓN. 👨‍🚒Cierre total en la autopista en el kilómetro 72 a la altura de San Rita Tlahuapan.🔥 Reportan al menos tres heridos. 🏥 pic.twitter.com/TQZ5hjJ3eF — Periódico Hipótesis (@hipotesismedia) October 11, 2025

Entre las unidades involucradas se encuentran una camioneta Nissan tipo estaquitas roja y un tractocamión con caja seca.

El operador de la pipa, identificado como Ricardo, de 39 años, resultó gravemente herido con quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue trasladado por paramédicos municipales de San Salvador el Verde al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde se reporta su estado como delicado.

El siniestro generó una columna de humo visible a varios kilómetros y obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre total de circulación por incendio de vehículo, cerca del km 072+200 de la autopista México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/IiYpQHUFNw — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 11, 2025

La zona está siendo atendida

Elementos de CAPUFE, Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil y Policía Estatal permanecen en la zona realizando labores de enfriamiento y retiro de unidades.

La Policía Estatal, en coordinación con Bomberos de San Martín Texmelucan, @CAPUFE, @PCGobPue y autoridades municipales, atiende el incendio provocado por la colisión de dos pipas en el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Tlahuapan.



Las… pic.twitter.com/pTegydcdE7 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 11, 2025

Vías alternas recomendadas por CAPUFE:

Dirección Puebla: desvío hacia carretera libre a la altura del km 63 (poblado de Río Frío).

desvío hacia carretera libre a la altura del km 63 (poblado de Río Frío). Dirección CDMX: desvío hacia carretera libre a la altura del km 76 (Puente Apapaxco).

El cierre ha generado congestionamiento vehicular severo, por lo que autoridades exhortan a extremar precauciones y evitar la zona.