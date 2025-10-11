Colisión de dos pipas provoca explosión en la México-Puebla

| 14:27 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Explosión de pipa en la autopista México–Puebla provoca incendio y cierre total en ambos sentidos. Hay un herido grave.
Foto: GN Carreteras

Una fuerte explosión e incendio se registraron este sábado en el kilómetro 72 de la autopista México–Puebla, luego dela colisión de dos pipas, a la altura del municipio de Tlahuapan.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores habría perdido el control por una posible falla en los frenos, lo que provocó la colisión; también se vieron afectados otros vehículos y el derrame del combustible que derivó en una explosión de gran magnitud.

Entre las unidades involucradas se encuentran una camioneta Nissan tipo estaquitas roja y un tractocamión con caja seca.
El operador de la pipa, identificado como Ricardo, de 39 años, resultó gravemente herido con quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue trasladado por paramédicos municipales de San Salvador el Verde al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde se reporta su estado como delicado.

El siniestro generó una columna de humo visible a varios kilómetros y obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos.

La zona está siendo atendida

Elementos de CAPUFE, Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil y Policía Estatal permanecen en la zona realizando labores de enfriamiento y retiro de unidades.

Vías alternas recomendadas por CAPUFE:

  • Dirección Puebla: desvío hacia carretera libre a la altura del km 63 (poblado de Río Frío).
  • Dirección CDMX: desvío hacia carretera libre a la altura del km 76 (Puente Apapaxco).

El cierre ha generado congestionamiento vehicular severo, por lo que autoridades exhortan a extremar precauciones y evitar la zona.

Te recomendamos:

Nuevo examen médico de Trump revela que goza de “excelente estado de salud”

Estados Unidos

Nuevo examen médico de Trump revela que goza de “excelente estado de salud”

Programa Sembrando Vida otorga 6 mil 450 pesos mensuales a productores rurales

Nacional

Programa Sembrando Vida otorga 6 mil 450 pesos mensuales a productores rurales

Difunden video de asesinos de Fede Dorcaz; huyeron por calles de la Miguel Hidalgo

Ciudad de México

Difunden video de asesinos de Fede Dorcaz; huyeron por calles de la Miguel Hidalgo

Muere Diane Keaton, actriz de “Annie Hall” y “El Padrino”, a los 79 años

Entretenimiento

Muere Diane Keaton, actriz de “Annie Hall” y “El Padrino”, a los 79 años

Etiquetas: