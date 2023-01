Poblana se salva de feminicidio de su expareja y policía lo deja libre

La mujer aseguró que ha sido amenazada. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, una mujer denunció un intento de feminicidio por parte de su expareja; sin embargo, la policía, al llegar al lugar, lo dejó ir, pese a contar con varias denuncias de violencia intrafamiliar; mediante un video, la joven Jaizkibel relató lo vivido con el padre de su hijo.

“Mi hijo salió a pedir ayuda. Los policías me dijeron que se lo tenían que haber llevado detenido, por las agresiones que yo tenía, y no se lo llevaron. Él tiene dos denuncias por violencia intrafamiliar, tengo fotos, de años atrás, de las agresiones que me hacía”.

Agresión en Puebla

En un video colocado en su cuenta de Facebook, Jaizkibel relató algunos episodios de violencia por parte de su expareja Irving Mauricio, además, de que ha recibido amenazas.

“Si me pasa algo a mí o alguien de mi familia, los hago responsables a él y su familia porque el día hoy su mamá me amenazó, hay pruebas y videos”.

Jaizkibel explicó que en toda su relación sufrió agresiones, pero las había tolerado porque el papá de su hijo le prometió parar con la violencia.

“Sentía que hoy me moría, de verdad mujeres, yo no se lo deseo a nadie, como dicen, a la primera váyanse, él siempre me ofendía, tanto verbalmente como físicamente. Estos últimos meses tomé fotos de lo que él consumía drogas”.

Agresión contra Jaizkibel en Puebla

El presunto intento de femicidio se presentó el pasado 19 de enero, luego que la pareja discutió porque Irving golpeó a su hijo.

“Mi expareja, padre de mi hijo, estuvo a punto de matarme. Él entró a la habitación por la mañana después de haber tenido una discusión porque le pegó a mi hijo, y al pedirme unas llaves que no tengo ni tenía, decidió entrar y empezar a ofenderme. Mi teléfono estaba sobre la cama y lo estrelló por completo, pero después se me fue encima. Me dio de puñetazos, tengo un chichón en la cabeza y sus manos marcadas en el cuello porque me sujetó y ya me estaba ahorcando, yo ya no podía respirar, como puede, le grite a mi hijo que pidiera ayuda”, contó en el video.

Hasta el momento, autoridades de Puebla no se han pronunciado en redes sociales sobre el intento de feminicidio de la joven Jaizkibel.