Policía se queda dormido y estrella su patrulla contra poste en Puebla

En Puebla, un policía se durmió y chocó su patrulla. Foto: GettyImages/Ilustrativa

En Izúcar de Matamoros, Puebla, un policía municipal que realizaba patrullajes de rutina se quedó dormido al volante de su patrulla y se estampó contra un poste. El incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles.

Se queda dormido y choca en Izúcar de Matamoros, Puebla

El video de la patrulla impactada contra el poste fue compartido por @_LosTitulares. En las imágenes se observa a vecinos grabando lo sucedido. El incidente ocurrió cerca de la escuela Mariano Matamoros.

Vecinos de la zona señalaron que el policía resultó lesionado en la cabeza, por lo que personal de emergencias lo atendió, según informó Los Titulares.

Hipótesis sobre por qué un policía se queda dormido al conducir

Falta de sueño o fatiga acumulada

Horas prolongadas de trabajo, turnos nocturnos o guardias extendidas pueden provocar somnolencia intensa, aumentando el riesgo de quedarse dormido al volante.

Estrés laboral y carga mental

Situaciones de alta tensión, decisiones rápidas y presión constante pueden agotar mentalmente, lo que puede generar microsueños mientras maneja.

Problemas de salud

Trastornos del sueño como apnea, insomnio o fatiga crónica pueden hacer que un policía se duerma repentinamente

Uso de medicamentos o sustancias

Algunos medicamentos para dolor, alergias o ansiedad, o incluso consumo de alcohol o drogas, pueden inducir somnolencia inesperada.

Condiciones ambientales dentro del vehículo