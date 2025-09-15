Popocatépetl en plena actividad: fotógrafo revela impresionantes tomas aéreas

GENERANDO AUDIO...

El volcán Popocatépetl es muy activo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Imágenes increíbles del volcán Popocatépetl fueron compartidas por el fotógrafo Santiago Arau. Las instantáneas capturaron el cráter del coloso desde un dron y se aprecia el material incandescente.

Fotos del volcán Popocatépetl

Santiago Arau comenzó a compartir las imágenes aéreas del volcán desde el 10 de septiembre, sin embargo, el día de ayer compartió unas fotografías en donde se observa un poco de la actividad del volcán.

Actividad de “Don Goyo”

En el último reporte, el Centro Nacional Prevención de Desastres (Cenapred), indicó que en las últimas 24 horas se reportaron:

57 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza

390 minutos de tremor de baja amplitud (267 de alta frecuencia y 123 de tipo armónico)

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2

En la Fase 2 se presentan:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado

Ocurrencia de tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

