¡Por poco! Intentan linchar a dos en Tochtepec, Puebla

En Puebla, impidieron que lincharan a dos personas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tochtepec, Puebla, dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados por pobladores, luego de que, al parecer, asaltaron a una mujer que había acudido a una sucursal bancaria.

Impiden linchamiento en Puebla

El incidente ocurrió la tarde de ayer en la localidad de Chipiltepec, cuando dos hombres supuestamente robaron a una mujer que salía del banco. En respuesta, un grupo de habitantes, indignados, intentó hacer justicia por su propia mano.

Los pobladores interceptaron a los presuntos delincuentes y comenzaron a golpearlos. En videos difundidos en redes sociales, se observó a varios ciudadanos amenazando a los acusados. La tensión escaló rápidamente, por lo que elementos policiales intervinieron.

Los oficiales lograron rescatar a los sospechosos y los subieron a una patrulla. Sin embargo, también fueron agredidos por algunos pobladores, quienes vandalizaron la unidad oficial.

Con el paso de los minutos, la situación fue controlada y se evitó el linchamiento. La presidenta municipal de Tochtepec, Carolina Aguilar, informó que los presuntos ladrones fueron entregados a las autoridades competentes.

En ese contexto, rechazó los actos violentos y exhortó a la población a no tomar la justicia por su cuenta: