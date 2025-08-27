¡Por poco! Intentan linchar a dos en Tochtepec, Puebla
En Tochtepec, Puebla, dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados por pobladores, luego de que, al parecer, asaltaron a una mujer que había acudido a una sucursal bancaria.
Impiden linchamiento en Puebla
El incidente ocurrió la tarde de ayer en la localidad de Chipiltepec, cuando dos hombres supuestamente robaron a una mujer que salía del banco. En respuesta, un grupo de habitantes, indignados, intentó hacer justicia por su propia mano.
Los pobladores interceptaron a los presuntos delincuentes y comenzaron a golpearlos. En videos difundidos en redes sociales, se observó a varios ciudadanos amenazando a los acusados. La tensión escaló rápidamente, por lo que elementos policiales intervinieron.
[TE PUEDE INTERESAR: Linchamientos en Puebla disminuyen 66.7%, según la SSP: 3 casos relevantes]
Los oficiales lograron rescatar a los sospechosos y los subieron a una patrulla. Sin embargo, también fueron agredidos por algunos pobladores, quienes vandalizaron la unidad oficial.
- Con el paso de los minutos, la situación fue controlada y se evitó el linchamiento. La presidenta municipal de Tochtepec, Carolina Aguilar, informó que los presuntos ladrones fueron entregados a las autoridades competentes.
En ese contexto, rechazó los actos violentos y exhortó a la población a no tomar la justicia por su cuenta:
“Ante los hechos ocurridos en la localidad de Chipiltepec, les informo que se logró la detención de dos personas por hechos con apariencia de delito. Esto gracias a la coordinación de la sociedad civil y policía municipal. Rechazo categóricamente el actuar con violencia de un grupo de personas que fuera de la ley buscaban hacer justicia por propia mano, lo que derivó en agresiones a policías y en vandalizar una patrulla. Comprendo el enojo que genera ser víctima de un ilícito, pero hago un llamado a la prudencia”.