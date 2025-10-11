GENERANDO AUDIO...

Tigre de bengala escapó del zoológico Parque Animalia. FOTO: Especial

Un tigre de bengala escapó del zoológico Parque Animalia, en el municipio de Xicotepec, Puebla, luego de los daños que dejaron las fuertes lluvias en la Sierra Norte del estado. La Profepa pidió a la población no acercarse ni intentar capturar o herir al ejemplar, que pesa alrededor de 130 kilogramos.

De acuerdo con las autoridades, todos los animales del parque fueron asegurados, excepto el tigre, que continúa libre en la zona. Ante el riesgo, las autoridades recomiendan resguardarse en caso de avistarlo y reportar de inmediato al 911 o al C5 regional.

Profepa activa búsqueda del tigre en Puebla

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con veterinarios especializados, elementos de la Marina, y fuerzas de seguridad estatales y municipales, participan en el operativo para localizar y contener al felino de forma segura.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantener la calma y no intentar actuar por cuenta propia, ya que cualquier intento de captura podría poner en riesgo la vida de las personas y del animal.

Daños por lluvias provocaron la fuga

Las lluvias intensas registradas en los últimos días en la Sierra Norte provocaron daños estructurales graves en el Parque Animalia, lo que permitió la fuga del tigre.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni ataques, pero las autoridades mantienen la alerta preventiva en Xicotepec y comunidades cercanas.

La Profepa reiteró el llamado a reportar cualquier avistamiento del tigre al 911 y a seguir las instrucciones de seguridad mientras continúa el operativo para su recaptura.