El plazo se amplió hasta el 28 de abril. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El Gobierno de Puebla amplió el plazo para pagar los derechos vehiculares y obtener apoyo del 100% del pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, por lo anterior, podrás realizar tu trámite hasta el 28 de abril del presente año.

Puebla amplía plazo para pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Mediante un comunicado, el Gobierno de Puebla explicó que la medida es para ayudar a la economía familiar.

“Sin embargo, debido a la confianza brindada por los contribuyentes y para beneficiar la economía de un mayor número de familias poblanas, el gobierno presente de Sergio Salomón ha decidido ampliar el plazo para cumplir con los derechos de control vehicular y así obtener el apoyo del 100% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta el último día hábil de abril”.

En ese sentido, durante la prórroga, los propietarios de vehículos de uso particular que no hayan realizado el canje de placas podrán completar “el trámite y la retribución del control vehicular, tendrán el beneficio de no pagar la tenencia 2023”.

¿Cómo queda el pago en Puebla, caso de no saldar la deuda?

En caso de no pagar en la fecha, quienes no estén al corriente deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los términos previstos en la legislación fiscal de Puebla: