Puebla aplicará exámenes obligatorios para licencia de manejo desde el 25 de agosto

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, será obligatorio examen para tener licencia de manejo.Foto: Gettyimages

A partir del 25 de agosto, en el estado de Puebla será obligatoria la aplicación del examen práctico para todas las personas que deseen renovar o tramitar una nueva licencia de conducir para vehículos particulares, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Examen obligatorio para obtener licencia en Puebla

Durante una rueda de prensa, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, se detalló que, actualmente, ya se encuentran distribuidos 30 simuladores de manejo en diferentes módulos y Centros Integrales de Servicios. El periodo de familiarización y pruebas piloto comenzará el próximo 11 de agosto, pero no será determinante en esta etapa. Será hasta el 25 de agosto cuando los exámenes prácticos serán indispensables para obtener el documento.

La titular de la SMT de Puebla, Silvia Tanús, aseguró que los equipos están en proceso de calibración y programación, y destacó que este nuevo esquema tiene como objetivo garantizar que los conductores cuenten con habilidades reales para manejar con seguridad.

Por su parte, el gobernador Armenta lanzó un llamado a los presidentes municipales para no involucrarse en el negocio del transporte, al señalar que se trabaja para poner orden y combatir la proliferación de unidades irregulares. “Se acabó la fiesta”, sentenció.

Además, en el marco de la presentación de la Revista Vehicular 2025, se informó que ya se han revisado más de 5 mil unidades en siete municipios durante el primer mes del programa. El objetivo es concluir en noviembre con la revisión de la totalidad del padrón.

También se adelantó que, como parte del Programa del Casco dirigido a usuarios de motocicletas, se iniciarán mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública para definir el distintivo obligatorio, que identificaría al propietario y conductor de cada motocicleta.