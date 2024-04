¿Dos contra uno? Captan pelea de “juniors” en Lomas de Angelópolis, Puebla

La pelea fue en Puebla. Foto: @RupiReportero_

En Lomas de Angelópolis, Puebla, de nueva cuenta se captó una pelea “campal”, al parecer, entre unos “juniors”. La gresca fue por un aparente percance vial.

Video de la pelea entre supuestos “juniors”

El video se compartió la noche de ayer en redes sociales y se observó a tres jóvenes en la zona de Lomas de Angelópolis. Dos sujetos pelearon contra uno.

Ver más 🥴🥊Se desata la campal entre junior de Lomas de #Angelópolis pic.twitter.com/oVPd2YYu5f — Rupi Reportero – Noticias de Puebla (@RupiReportero_) April 25, 2024

Las imágenes mostraron cómo dos sujetos peleaban contra uno. El joven que afrontó solo el encuentro estaba “trenzado” contra uno de sus rivales, mientras el otro le tiraba de golpes.

En la primera escena estaban en el piso, luego se incorporaron, impactaron contra un vehículo. Al estilo lucha libre seguían las llaves. El sujeto que peleó sin compañía era un poco corpulento, en una andanada de golpes, casi logró su objetivo de asestar un golpe certero.

Sin embargo, al estar en desventaja, otro de sus oponentes lo detuvo a tiempo, de nuevo lo golpearon. Uno de sus rivales, calvo, le lanzó un tipo de rodillazos, pero sin mucho éxito.

El video de la gresca en Lomas de Angelópolis, Puebla, se cortó cuando al parecer la pelea escaló a otro nivel. Los comentarios de los internautas no faltaron y algunos opinaron:

“Finísimas personas… igual de corrientes que otros barrios”

“Lo normal en esa zona”

“¿Quién les enseña a golpear?”

“Les falta calle a esos juniors, ni entre dos pudieron”

“Ebrios o drogados, quizá ambas situaciones. Es común en esa zona ver a las ternuritas haciendo sus panchos”

No es nuevo que, en la zona de Lomas de Angelópolis, Puebla, se capten este tipo de situaciones. El año pasado se viralizó cómo un “junior” golpeó a un guardia de seguridad, el cual no se defendió para no empeorar la situación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]