Durante su segundo informe de labores, el alcalde de Juan C. Bonilla, Puebla, José Cinto Bernal, fue abucheado por pobladores; en videos compartidos en redes sociales, se observó el momento exacto cuando le lanzaron algunas flores que impactaron su rostro.

José Cinto Bernal presentó su segundo informe de labores, sin embargo, pobladores inconformes comenzaron a gritar “¡mentiroso, mentiroso!”, además, se escucharon los clásicos “¡fuera, fuera!”, ya que los ciudadanos no están conformes por una supuesta expropiación de terreno en donde se prevé construir un complejo de Seguridad Pública.

A un alcalde del PAN-PRD lo acaban de correr de su segundo informe. Pepe Cinto, edil de Juan C. Bonilla en Puebla, le aventaron flores, plantas y basura. También le tocó a los morenistas, Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, Eduardo Castillo López, Presidente del… pic.twitter.com/lnVFVRiXDc

En las imágenes se observó al alcalde del Juan C. Bonilla, Puebla, recibir basura y flores tras finalizar su informe, por ello, el edil y sus invitados bajaron de manera apresurada. Los “objetos” volaron por todos lados, además, las rechiflas no se hicieron esperar.

Tras finalizar su informe y dar las gracias, inició el espectáculo por parte de los pobladores, los cuales, como se mencionó, arremetieron contra el edil, pues, parece que no les gustó la idea de la construcción del complejo.

Al evento asistió el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, el cual, aseguró, durante su conferencia matutina de este lunes, que es extraño que pobladores se opongan a la construcción de un complejo de seguridad: “ojalá no haya otros intereses”.

“Me sorprende que la gente rechace un complejo de Seguridad Pública, ojalá no haya otros intereses atrás de esto porque es de pensarse. Es fundamental que se privilegie la ley. Pido a Gobernación estar atento a los municipios. Insisto, el reclamo fue estrictamente, porque no quieren un complejo de seguridad, no estoy defendiendo al presidente municipal que quede claro. Hay gobernabilidad, es fundamental el respeto”.

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla