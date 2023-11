Puebla: Cruz Roja instala centro de acopio masivo para Acapulco

Para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, la Cruz Roja Mexicana delegación Puebla, habilitó un Centro de Acopio Masivo de ayuda humanitaria.



Forma parte de los ocho que se instalaron en las entidades colindantes con Guerrero y la Ciudad de México donde diariamente se reciben productos no perecederos y artículos de limpieza para armar despensas y paquetes de apoyo.



A casi dos semanas de la tragedia en Acapulco y poblaciones aledañas, piden que la ciudadanía se solidarice, pues aún faltan miles de personas que no han recibido ayuda.



En Puebla hay cien voluntarios divididos en dos turnos quienes reciben lo donativos, clasifican y arman las cajas con despensas.

Hasta el momento Cruz Roja Puebla ha reunido 11 toneladas de ayuda, de las cuales 6.5 ya se encuentran empacadas para salir hacia Guerrero, sin embargo hacen falta más aportaciones de productos no perecederos cuya caducidad no sea menor a seis meses.



Es importante destacar que Cruz Roja no recibe agua embotellada debido a que en la zona cero hay plantas potabilizadoras, lo que permite agilizar y garantizar el traslado de despensas.

“Plantas potabilizadoras que están ya en Acapulco desde el inicio, y eso cubre una parte de la necesidad, por otro lado las botellas de agua son muy complicadas de transportar” Paula Saukko de Murrieta, delegada Cruz Roja Puebla

Quienes gusten aportar pueden ir al Centro de Acopio ubicado en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Puebla de lunes a sábado de las 9:00 a 19:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

Cruz Roja Mexicana abre consultorio gratuito en Acapulco Diamante

Médicos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se solidarizaron con Acapulco tras el paso del huracán Otis e instalaron un centro de atención médica con el apoyo de la cadena de autoservicio Walmart, localizado en la zona Diamante del puerto.

Los pacientes son atendidos por 8 especialistas de la Cruz Roja Mexicana que otorgan servicios de salud, además surten recetas de medicamentos.