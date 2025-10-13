Puebla hace obligatorio el seguro de auto; conoce cómo comparar precios

GENERANDO AUDIO...

El seguro busca fomentar la responsabilidad vial. Foto: Getty Images

A partir de lo establecido en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, y con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con cualquier vehículo motorizado en el estado.

La SCJN determinó que esta medida no vulnera el derecho al libre tránsito, ya que su propósito principal es garantizar que cualquier persona involucrada en un accidente de tránsito reciba una indemnización por daños.

En este sentido, el seguro obligatorio tiene como objetivo fomentar la responsabilidad vial y la protección a terceros.

¿Cuánto cuesta un seguro de responsabilidad civil?

Los precios varían dependiendo del modelo, año y versión del automóvil, así como del perfil del conductor.

Para conocer los costos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuenta con un simulador en línea que permite comparar coberturas y precios entre diversas aseguradoras.

El simulador permite ingresar datos como modelo, versión del auto, edad, sexo del conductor, código postal, aunque solo están disponibles modelos hasta el año 2023.

Ejemplos de costos según el vehículo

Nissan Versa

Modelo 2015:

Ana Seguros: 5 mil 326.62 pesos

Seguros El potosí: 3 mil 362.56 pesos

Modelo 2022:

Ana Seguros: 5 mil 326.62 pesos

Seguros El potosí: 3 mil 816.26 pesos

Kia Rio

Modelo 2016:

Ana Seguros: 5 mil 326.62 pesos

Seguros El Potosí: 2 mil 925.20 pesos

Modelo 2022:

Ana Seguros: 5 mil 326.62 pesos

Seguros El potosí:3 mil 255.17 pesos

El simulador de la Condusef está disponible en este enlace. Si al realizar la comparación alguna opción te resulta atractiva puedes hacer clic en el logo de la aseguradora para ser redirigido a su sitio web y continuar con el proceso de cotización y contratación directamente.