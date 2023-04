En Puebla, una joven denunció que un sujeto presuntamente la acosó cuando viajaba en la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la mujer colocó un video y aseguró que el hombre la estaba “manoseando”.

En su red social de Twitter, la joven, presuntamente agredida, se identifica como @PaulyJuarez69 y relató cómo un hombre, que viajaba a su lado, la tocó en al menos dos ocasiones.

Me dijo que lo estaba haciendo. En ese momento comencé a grabarlo y el wey se asustó, empecé a gritar y nadie me ayudó mas que dos chicas que estaban ahí, nadie más, ningún otro vato. Se bajó en la estación y el wey corrió. Empecé a gritar a los guardias y nadie me hizo caso. pic.twitter.com/yEFfztue5p

“En ese momento comencé a grabarlo y… se asustó, empecé a gritar y (casi) nadie me ayudó, más que dos chicas que estaban ahí, nadie más, ningún otro hombre. Se bajó en la estación y corrió. Empecé a gritar a los guardias y nadie me hizo caso”.

Tras la publicación en redes sociales, el caso cobró relevancia, por ello, la joven de Puebla fue contactada por la Secretaría de Movilidad y Transporte (MTGobPue) de la entidad y recibió apoyo para realizar la denuncia formal.

“La @MTGobPue me contactó para apoyarme con la denuncia. Obviamente, acepté el apoyo y me asignaron a la abogada Marivel Romero, quien me citó en la Fiscalía. Hicimos la denuncia y estamos en espera de que hagan el boletinaje. La verdad, jamás pensé que me fueran a brindar algún tipo de apoyo o respuesta. Gracias a todos por compartir y por sus respuestas. Claramente, esto no se va a quedar aquí y voy a luchar porque no le pase a nadie más”.