Puebla será sede del Tianguis Turístico 2027

Tianguis Turístico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En un anuncio que marca un hito para la promoción turística del país, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, informó que Puebla ha sido seleccionada como sede el Tianguis Turístico 2027, el evento más importante del sector en México.

Esta decisión fue tomada por unanimidad por el Comité de Sección, consolidando a Puebla como un destino con vocación turística, moderna infraestructura y alto nivel de conectividad.

La elección de Puebla ocurrió tras una convocatoria nacional en la que participaron Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz. El comité evaluó diversos criterios como la calidad de las instalaciones, servicios turísticos, oferta cultural, así como los compromisos y apoyos propuestos por cada entidad.

En este sentido, Puebla destacó ampliamente por este magno encuentro que reúne a representantes de todo México y de más de 45 países.

Reconocimiento a la visión transformadora del turismo en México

Josefina Rodríguez subrayó que esta designación es un reflejo de impulso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado a un turismo con justicia social, sostenible y centrado en las personas. ”Esta elección es muestra del compromiso del Gobierno federal por descentralizar el turismo y llevar bienestar a las regiones”, afirmó.

Por su parte, la secretaria estatal de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, celebró este logro como un paso histórico para el estado. ”Puebla es el lugar ideal para recibir este evento de talla internacional. Tenemos infraestructura, servicios de calidad y una riqueza cultural inigualable”, expresó.

Un evento de talla internacional que impulsará el desarrollo local

Con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, el estado de Puebla se declara listo para recibir a los miles de visitantes y representantes del sector que asistirán al Tianguis Turístico 2027. La entidad ofrecerá a los asistentes una experiencia completa: historia, cultura, gastronomía, hospitalidad y servicios de primer nivel.

Durante el anuncio oficial también estuvieron presentes importantes líderes del sector turístico nacional, como el presidente del CNET, Antonio Cosío Pando; la presidenta de CANIRAC, Claudia Ramírez del Palacio; y representantes de Aeroméxico, CANAERO, AMAV, entre otros.

Puebla se consolida como referente del turismo nacional

Esta designación no solo posiciona a Puebla como un destino turístico estratégico, sino que también reafirma al turismo como motor de bienestar, desarrollo regional e identidad nacional.

El Tianguis Turístico 2027 promete ser una plataforma clave para fortalecer alianzas, promover destinos y mostrar al mundo la diversidad y riqueza del turismo mexicano.