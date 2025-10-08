¿Quién era Rosa Isela, la mujer asesinada por un menor de edad en Puebla?

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, investigan el presunto feminicidio de Rosa Isela. Foto: Especial

El municipio de Chietla, ubicado en la Mixteca de Puebla, y la junta auxiliar de Atencingo, se encuentran consternados por el feminicidio de Rosa Isela Hernández Rivera, de 23 años y madre de tres hijas.

¿Qué se sabe del feminicidio de Rosa Isela?

De acuerdo con autoridades locales, un sujeto, presuntamente menor de edad, ingresó a la casa de la víctima ubicada en Atencingo para robar varias pertenencias, tras ser sorprendido por Rosa Isela le propinó múltiples heridas con arma blanca.

Testigos refirieron que el agresor sería un menor de 12 años, quien huyó tras el acto, la joven fue trasladada con vida al IMSS Clínica 26 en Atencingo, pero falleció mientras recibía atención médica debido a las múltiples lesiones.

El cuerpo de la víctima presentaba entre 10 y 12 puñaladas, principalmente en el cuello, tórax, costillas, hombros y extremidades.

Fiscalía investiga el feminicidio

La Fiscalía General de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Familiares y colectivos feministas exigieron que el caso sea tratado como feminicidio y no quede impune.

El caso ha generado indignación en la comunidad, pues, Rosa Isela deja huérfanas a tres niñas. Pobladores exigen a las autoridades una investigación rápida, proceso con perspectiva de género, y justicia. Hasta el momento se desconoce el paradero del agresor.

