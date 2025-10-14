Rapan y desnudan a tres mujeres por presunto robo en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, raparon y desnudaron a tres mujeres. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En el tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla, tres mujeres fueron desnudadas y rapadas porque presuntamente fueron sorprendidas robando. El hecho ocurrió el día de ayer lunes 13 de octubre.

Fuerte video en San Martín Texmelucan, Puebla

El video fue compartido por diversos medios de comunicación, como @_LosTitulares, donde se apreció que, en un primer momento, las mujeres estaban cubiertas con bolsas verdes; luego fueron despojadas de ellas y obligadas a “desfilar”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Entre gritos e insultos, las mujeres fueron vapuleadas por los comerciantes en San Martín Texmelucan, Puebla.

En otra parte del video se observó a las mujeres con cortes en el cabello, tusadas, además de que les colocaron algunas leyendas por el presunto robo.

Medios locales indicaron que las autoridades no intervinieron y que los locatarios hicieron justicia por mano propia. En ese sentido, las mujeres fueron puestas a disposición de la autoridad; sin embargo, no se interpusieron denuncias.

Las farderas son comunes en diversas zonas, pues ocultan productos entre su ropa para pasar desapercibidas. En el tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla, no les funcionó, ya que fueron descubiertas y exhibidas.