GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La Secretaría de Bienestar de Puebla informó que Anallely López Hernández, delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria al cargo “por decisión personal”, luego de que se revelara que estuvo presente durante la detención de Nazario Ramírez, líder transportista presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la dependencia estatal señaló que respeta la decisión de la funcionaria y reafirmó su compromiso con la transparencia, la honestidad y el servicio público. “Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad en el servicio público”, publicó la Secretaría en su cuenta oficial de X.

La institución destacó que continuará sus labores de atención directa y acompañamiento social, siguiendo la instrucción del gobernador Alejandro Armenta de mantener la cercanía con las comunidades poblanas.

Así capturaron a Nazario Ramírez

De acuerdo con medios locales, López Hernández fue identificada el pasado 14 de octubre en un domicilio de Guadalajara, Jalisco, donde agentes federales detuvieron a Ramírez junto con otros dos hombres. En el sitio también se encontraban cuatro mujeres y una bebé de 10 meses.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que Nazario era operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos, uno de ellos blindado.

https://twitter.com/search?q=from%3AOHarfuch%20nazario&src=typed_query&f=live

Días antes, la ahora exfuncionaria había acompañado al líder transportista a un evento público en el municipio de Oriental, donde también participaron exfutbolistas profesionales.

La Secretaría de Bienestar aclaró que serán las autoridades competentes quienes determinen lo que en derecho corresponda.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado reiteró que su labor seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales y en garantizar el apoyo a las familias poblanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.