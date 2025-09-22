GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se presentó un accidente. Foto: Gettyimages/Archivo

En Puebla, durante este fin de semana, se registró un accidente automovilístico en la carretera Acajete, por lo que un reportero del medio El Informante MX acudió al lugar.

Fuerte video en Puebla

Al iniciar la recopilación de los primeros datos, se percató de que el choque involucró a sus hijos y familiares. El comunicador se identificó como Jacob Linaldi.

“Uno de los menores está herido de la mandíbula por el impacto del vehículo. Solicitamos apoyo a la Fiscalía para que apoye a mi familia, porque, déjenme informarles, parte de los afectados son mis hijos, mi exesposa, mi exsuegro… los que tuvieron este percance”, dice el periodista.

Con voz entrecortada, el reportero continuó con su transmisión en redes sociales. Además, antes de despedirse en vivo, agradeció a los internautas:

“De antemano, les damos muchas gracias a los seguidores que están aquí activos, apoyándonos en estas transmisiones. Muchas gracias y estamos a la orden. Desde Puebla, México, Jacob Linaldi”, se despidió el reportero entre lágrimas.

¿Qué se sabe del accidente en Puebla?

Medios locales indicaron que el incidente ocurrió este fin de semana en la carretera Acajete-Amozoc, en Puebla. Los primeros reportes señalaron que una mujer, presuntamente en estado de ebriedad, impactó el auto de la familia del reportero.

Los familiares de Linaldi fueron trasladados a un hospital, y el vehículo quedó fuertemente dañado.

