Hermenegildo Islas vivió durante dos años al interior de una coladera ubicada en inmediaciones de la autopista México-Puebla y la Unidad Habitacional Villa Frontera de la capital de Puebla.

Es originario de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala, tiene 32 años y desde hace dos décadas viajó a Puebla para trabajar como jardinero y recolector de basura.

La adversidad lo orilló a vivir en condiciones deplorables.

“Empezaba a cortar pasto, iba a los departamentos, ofrecía mi servicio… Me fui quedando y no encontraba donde quedarme y luego las rentas estaban bien caras, me orillé y encontré ese espacio para quedarme y ahí me quedaba yo… He sufrido en la vida, mis padres se fueron, soy huérfano, uno de ellos falleció en una tragedia y mi mamá falleció de cáncer.”

Hermenegildo Islas, quien vivió dos años en una coladera.