Rescatan a mujer que cayó a barranca en Puebla; imágenes del momento

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, rescataron a una mujer que cayó a una barranca. Foto: Cuartoscuro

En Puebla capital, elementos de Protección Civil rescataron a una mujer que cayó en una barranca en la calle Zacapoaxtla. Los uniformados bajaron y con equipo especial lograron rescatar a la joven.

Video del rescate en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla informó de la acción que se realizó durante esta mañana del 25 de agosto. Para rescatar a la mujer se tuvo apoyo de elementos de bomberos, además, de seguridad pública, que acordonó la zona para que los cuerpos de emergencia laboraran.

“Elementos de PCPueblaCapital, en coordinación con Bomberos de la SSPGobPue, rescataron a una mujer que cayó a una barranca en la calle Zacapoaxtla, colonia Joaquín Colombres, con técnicas especializadas de extracción y trabajo coordinado. Se brindó la atención prehospitalaria correspondiente”.

En un mensaje, en su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla indicó que la joven recibió atención “prehospitalaria correspondiente”.

Además, la SSC compartió un video de cómo bajaron a la barranca y sacaron a la mujer, la colocaron en una camilla y la sacaron. La autoridad de Puebla capital no informó cómo ocurrió el accidente, sin embargo, los cuerpos de emergencia realizaron el rescate con efectividad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]