“¡Puedo partirte tu ma#$%!”: Revelan presunto video de papá del “junior de las Lomas” agrediendo a guardia de seguridad

Más actos de violencia por parte de la familia de Patricio Pereyra están saliendo a relucir. Ahora es el papá del joven, apodado el “junior de Las Lomas”, que golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, Puebla, quien presuntamente habría arremetido también en contra de un guardia de seguridad.

En un video compartido en redes sociales, el señor identificado como Carlos Pereyra tuvo un altercado verbal en contra del empleado.

Como lo muestra la grabación, padre de Patricio está alegando porque no le habrían permitido ingresar a su casa ubicada en la zona residencial.

“¡Me pueden abrir si soy el propietario de la casa, y este brother ya me ha visto muchas veces; ya es personal ca#$%!”.

De acuerdo con medios locales, al continuar la discusión, el hombre incluso lanza una amenaza en contra del elemento de seguridad quien solamente responde que no volverá a suceder.

“¡Puedo pagar la multa que sea y partirte tu ma#$%, entonces bájale de hu#$%!, ¿Entendiste? (…) ¡Cuando me veas en la moto, déjame entrar! ¡Y si me van a multar, no hay pedo, váyanme mandando la multa!”.

Carlos Pereyra.