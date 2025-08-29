Se desata pelea entre policías y una familia en Puebla; uniformado sale lesionado

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, policías pelearon con una familia. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla capital, un policía resultó lesionado y una mujer fue detenida tras una pelea entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una familia.

¿Qué se sabe de la pelea en Puebla?

El incidente ocurrió la noche del jueves en inmediaciones de la colonia San Antonio Abad, donde tres personas ingerían bebidas alcohólicas frente a su domicilio. Elementos de la SSC se acercaron para dialogar con ellos, pero los civiles reaccionaron de forma violenta, y uno de los policías resultó herido.

En un video compartido por la cuenta @_LosTitulares se observó a uno de los uniformados con una herida en la ceja; la sangre escurría por su rostro mientras pedía a los presuntos agresores que salieran del domicilio.

Otro agente, cubierto con pasamontañas, solicitó a un hombre salir de la vivienda para esclarecer los hechos, pero este se negó, posiblemente por temor a ser detenido. En el interior, una mujer acusó a los oficiales de agredir a otra femenina, quien finalmente fue detenida.