El socavón mide 3 metros de ancho.

Un socavón de gran tamaño provocó el cierre de la carretera que conecta la autopista México-Puebla con la zona industrial de Huejotzingo y el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

El hundimiento fue reportado el jueves y autoridades acudieron al Bulevar Aeropuerto, a la altura del puente ferrocarriles, en Huejotzingo, Puebla, donde acordonaron la vialidad para evitar riesgos.

Cierre de vialidad por socavón en Huejotzingo

Por la noche, la Secretaría de Infraestructura de Puebla confirmó el cierre temporal de este acceso, por lo que la entrada al aeropuerto y a la zona industrial deberá hacerse por la carretera federal México-Puebla.

Los primeros peritajes señalaron que el daño se ubica en el kilómetro 0+200, cerca de las vías ferroviarias. El socavón mide 3 metros de ancho, 8 metros de largo y 5 metros de profundidad, y se localiza en la parte final de la rampa de acceso.

Causas del hundimiento en el Bulevar Aeropuerto

De acuerdo con los expertos, el hundimiento fue provocado por el desprendimiento de las tabletas laterales que conforman la estructura de contención, debilitadas por el desgaste y el reblandecimiento del terreno a causa de las lluvias recientes.

La Secretaría explicó que será necesario realizar trabajos de rehabilitación para restablecer la circulación, aunque no detalló la duración de las obras.

Recomendaciones a automovilistas y transportistas

La dependencia exhortó a los automovilistas y transportistas a tomar vías alternas, salir con anticipación y evitar la zona afectada, ya que las labores para retirar el socavón y reparar la vialidad se llevarán a cabo en los próximos días.