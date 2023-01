El mensaje se viralizó en Twitter. Foto: Pexels

Una mujer de Puebla se viralizó en la red social de Twitter, pues confesó que sus padres son primos; tras el mensaje, la comunidad tuitera comenzó a opinar sobre el tema y las risas no faltaron.

Mujer confiesa que sus padres son primos

La usuaria de Twitter identificada como @SofiaAltieri colocó un mensaje en donde se puede leer: “Momentos que me mantienen humilde: ser hija de primos”. Luego del posteo, la comunidad tuitera pidió contexto sobre el caso.

Ver más Ok les contaré otra anécdota chistosona que acabo de recordar, mi mamá es poblana señora bien de toda la vida y no le gustaba que yo saliera con vatos de otros estados porque decía que “no conocía a sus familias” y un día estábamos peleando por eso y le dije — morra blanca miscelánea (@SofiaAltieri) January 12, 2023

“Ya los vi pidiéndome contexto, ja, ja, ja, pues qué contexto quieren, mis papás están emparentados, sí tengo problemas mentales, no tengo problemas físicos (salí bonita), no me apellido igual dos veces, ¿qué más quieren saber o qué?”.

A los poblanos les generó más curiosidad saber sobre el tema y @SofiaAltieri contestó hasta de qué estado de la República es, pues algunos pensaron que era de Nuevo León.

“Noooo, ya vi que mi contexto sólo generó más preguntas, ja, ja, ja. Son parientes en segundo grado. No pienso tener hijxs, no por esto, sino porque no tengo un peso. Soy de Puebla”.

La comedia no se detuvo y los usuarios seguían interesados en el caso de la joven de Puebla, quien contó unas anécdotas:

“Les contaré otra anécdota chistosona que acabo de recordar: mi mamá es poblana, señora bien de toda la vida, y no le gustaba que yo saliera con vatos de otros estados porque decía que no conocía a sus familias, y un día estábamos peleando por eso y le dije: ‘¡También tú, te ma… conociendo a la familia de tu pareja, es la misma que la tuya! Definitivamente, no eres parámetro de nada’. Yo, regañadísima, pero mi punto: hecho”.

“¡Qué barbaridad!”, dirían las tías de la familia, pues la joven de Puebla se viralizó por su declaración.