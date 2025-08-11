Sujetos armados agreden a familia en la autopista Atlixco-Puebla

GENERANDO AUDIO...

En la autopista Atlixco-Puebla una familia fue agredida. Foto: Gettyimages

En la autopista Atlixco-Puebla, se captó en video el momento exacto cuando una familia fue agredida por sujetos armados, el domingo 10 de agosto. Las imágenes ya circulan en redes sociales.

Video de la agresión en la autopista Atlixco-Puebla

El incidente ocurrió el 10 de agosto, cuando la familia circulaba por dicha vialidad en el carril de alta velocidad, detrás de una camioneta roja. Al no poder rebasar, el tráfico se ralentizó, pues la camioneta no se incorporó al carril de baja como correspondía. Hasta ese momento, todo parecía transcurrir con normalidad.

Segundos después, una pick-up negra rebasó a ambas unidades. Posteriormente, una Suburban gris se emparejó con el vehículo de la familia y se observa que sus ocupantes les lanzaron un objeto. Metros adelante, la camioneta negra se detuvo y descendieron dos sujetos, uno de ellos armado, quien comenzó a amedrentar a la familia.

De la Suburban gris bajó un hombre corpulento, vestido con playera verde, quien argumentó que el conductor le había estado “cerrando el paso”. Mientras unidades de transporte público esquivaban la zona para evitar involucrarse, el hombre lanzó varios golpes a la puerta del vehículo.

Ambos vehículos agresores portaban placas del estado de Guerrero: la Suburban, HPX-067-C, y la pick-up, tipo RAM, P55-BHM. Al parecer, los atacantes notaron la cámara de seguridad en la unidad de la familia y, tras proferir insultos, se retiraron del lugar.

