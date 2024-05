Surge otro acosador en Puebla: finge ser amigo de una joven para tocarla

En Puebla, captaron a otro acosador. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Hace unos días en Puebla, a otro sujeto se le captó acosando a una joven. El video se viralizó en redes sociales y causó revuelo.

¿Qué se sabe del acosador?

El video lo compartió el medio CapitalPueblaMx en donde se observó a una joven pedir ayuda porque la iban siguiendo.

Otro depravado de la BUAP ataca y la policía municipal @SSC_Pue lo deja huir🚨👇🏻😮‍💨



Una mujer fue víctima de otro enfermo en la zona de Plaza Loreto.



El joven se llama Ulises Vargas y estudia Psicología en la @BUAPoficial @azucenaupic.twitter.com/dqN5whCwZF — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) May 4, 2024

“¡¿Por qué te me acercas?! Vengo caminando y me abraza por atrás. En mi vida lo había visto. Me viene siguiendo, me abrazó y me tocó”.

Luego de la acción, otra persona decidió intervenir, le preguntó al presunto acosador el nombre de la joven y si la conocía. Pero, el muchacho nada más se limitó a responder: “vengo con ella”.

La joven respondió furiosa porque dijo que no lo conocía:

“No, estás bien pen… No te conozco de nada, vete, por favor”

La persona que se acercó a ayudar a la joven la acompañó a un local en donde llamó a la policía. Los elementos llegaron, pero, no detuvieron al acosador, pues, presuntamente, fingió saludar a otras personas para escapar.

En redes sociales, el acosador fue identificado como Ulises Vargas. En un inicio se mencionó que era estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y estudiaba psicología. Sin embargo, se desmintió más tarde.

El acoso se presentó en las inmediaciones de Plaza Loreto. Hasta el momento se desconoce el paradero del sujeto. La acción se habría presentado el 3 de mayo.

La semana pasada Unotv.com publicó dos casos de acoso en Puebla, los cuales quedaron grabados

En uno de ellos, un sujeto colocó una cámara en su pie para grabar a mujeres con falda. El individuo se le identificó como Miguel “N” y se le vinculó a proceso por el delito de acoso sexual agravado.

