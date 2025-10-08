GENERANDO AUDIO...

Miles de escuelas sin clases en Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla informó que, debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Jerry y con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad educativa, se suspenden las clases en 5 mil 875 escuelas de los municipios de las sierras Norte y Nororiental.

La medida aplicará los días 8 y 9 de octubre, y se prevé que el regreso a clases presenciales sea el jueves 10, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

La suspensión incluye todos los niveles educativos, desde preescolar hasta superior, y las y los estudiantes continuarán con actividades a distancia, utilizando sus libros de texto y tareas para avanzar en sus contenidos.

Los municipios donde se suspenden las clases presenciales son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Además de:

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

La dependencia estatal exhortó a madres, padres, tutores y docentes a mantenerse atentos a los reportes oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y priorizar en todo momento la seguridad de niñas, niños y jóvenes. Además, reiteró que se trabaja de manera coordinada con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres para dar seguimiento a las condiciones del clima y garantizar el derecho a la educación.

